POL-NI: Stolzenau-Verkehrsunfallflucht in Estorf

Nienburg (ots) - (BER)In der Zeit zwischen Mittwoch, 27.06.2018 und Montag, 02.07.2018, hatte ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer in Estorf eine Verkehrsunfallflucht begangen. In dem Zeitraum war ein blauer Opel auf dem Grünstreifen vor dem Haus Alte Burgstraße 2a geparkt und von einem anderen Fahrzeug angefahren worden. Der andere Unfallbeteiligte hatte seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf einen möglichen Verursacher bitte an die Polizei in Stolzenau unter 05761/92060.

