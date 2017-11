BPOLI S: Beleidigung und Nötigung gegenüber Polizeibeamten

Stuttgart (ots) - Ein Zeuge hat am Donnerstagabend (16.11.2017) gegen 23:30 Uhr in der Arnulf-Klett-Passage eine Streife des Bundespolizeireviers Stuttgart auf einen 14-jährigen deutschen und einen 16-jährigen mazedonischen Staatsangehörigen aufmerksam gemacht, da diese offenbar zuvor in eine Schlägerei verwickelt waren. Anschließend sollen beide Personen laut Angaben des Zeugen randaliert haben. Die eingesetzten Bundespolizisten versuchten die Personen anzusprechen, welche daraufhin in den S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs flüchteten. Um sich der Kontrolle zu entziehen, liefen die beiden Jugendlichen in Richtung der Tunnelröhre und blieben erst nach mehrfacher Aufforderung stehen. Bei der anschließenden Durchsuchung auf dem Bundespolizeirevier Stuttgart beleidigte der 16-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach massiv und wiedersetzte sich den Anweisungen. Zudem versuchte er die weiteren polizeilichen Maßnahmen durch Nötigung der eingesetzten Bundespolizisten zu verhindern. Er muss nun u.a. mit einem Strafverfahren wegen Beleidigung, Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Nach Verständigung der Erziehungsberechtigten wurden die beiden Minderjährigen durch ihre Eltern auf dem Bundespolizeirevier Stuttgart abgeholt. Die Ermittlungen zu einer möglichen Tatbeteiligung bei einer Schlägerei dauern weiterhin an. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Bundespolizeirevier Stuttgart unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

