BPOLI S: Auseinandersetzung in S-Bahn

Stuttgart-Rohr (ots) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen ist es in der Nacht von Donnerstag (16.11.2017) auf Freitag (17.11.2017) gegen 01:00 Uhr in der S-Bahn der Linie S1 zwischen Stuttgart-Rohr und Herrenberg gekommen. Ersten Erkenntnissen zu Folge entwickelte sich zwischen einem 36-jährigen deutschen Staatsangehörigen sowie einer weiteren bislang unbekannten männlichen Person zunächst eine verbale Auseinandersetzung. In der Folge sollen die beiden Männer gegenseitig aufeinander eingeschlagen haben. Hierbei erlitt der deutsche Staatsangehörige eine leichte Schürfwunde am rechten Daumen. Der Grund der Auseinandersetzung ist bislang noch unbekannt. Eine unbeteiligte Reisende meldete den Vorfall über den Polizeinotruf. Alarmierte Beamte des Polizeireviers Herrenberg nahmen den 36-Jährigen am Bahnhof in Herrenberg vorläufig fest. Der zweite Beteiligte verließ die Bahn mutmaßlich an den vorherigen Haltestellen in Ehningen oder Gärtringen. Zuständigkeitshalber übernahmen ebenfalls alarmierte Beamte des Bundespolizeireviers Stuttgart den Sachverhalt. Die Auswertung der Videoaufnahmen sollen nun weitere Erkenntnisse zum Tathergang sowie der bislang unbekannten männlichen Person geben. Die Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der +49711870350 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Daniel Kroh

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell