BPOLI S: Streckensperrung bei Esslingen - Lokführer verspürt Schlag

Esslingen (ots) - Der Lokführer einer Regionalbahn hat am heutigen Morgen (17.11.2017) gegen 05:45 Uhr während der Fahrt in Richtung Stuttgart auf Höhe Altbach (bei Esslingen) offenbar einen Schlag verspürt. Sofort alarmierte Kräfte des Bundespolizeireviers Stuttgart sowie der Landespolizei fuhren daraufhin den Einsatzort an. Eine Nachschau an der Lok des Zuges ergab, dass Anhaftungen von mutmaßlichen Borstenhaaren gefunden wurden, welche Rückschlüsse auf ein Tier zulassen. Bei einer anschließenden Absuche des Gleisbereiches sowie den angrenzenden Böschungen wurden keine Feststellungen getroffen. Für den Einsatz der Kräfte war es notwendig, die Bahnstrecke zwischen Esslingen und Plochingen in beide Richtungen in der Zeit von 05:48 Uhr bis 06:50 Uhr polizeilich zu sperren. Die Sperrung der Ferngleise dauerte noch bis 07:36 Uhr an. Hierdurch kam zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

