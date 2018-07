POL-NI: Nienburg-Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nienburg (ots) - (BER)Am Sonntagabend, 01.07.2018, gegen 1945 Uhr befuhr eine 28-jährige Nienburgerin mit ihrem Pkw den Kräher Weg in Richtung Stöckse. In Höhe der Straße Im Brande fuhr plötzlich und unerwartet ein Fahrradfahrer, der auf dem Rad-/Gehweg in gleicher Richtung unterwegs war, auf die Fahrbahn. Vermutlich wollte der Fahrer diese hier überqueren. Trotz eines Ausweichmanövers nach links konnte die Toyota-Fahrerin einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht verhindern. Bei dem Zusammenprall erlitt der 70-jährige schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht. Die Frau blieb unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

