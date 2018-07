POL-NI: Hoya-Vandalismus in Eystrup

Die zerstörte Weide Bild-Infos Download

Nienburg (ots) - (BER)In der Zeit zwischen Donnerstag, 28.06.2018 und Samstag, 30.06.18, kam es auf einem Naturgrundstück in der Eystruper Marsch, sog. Hasseler Kolk, zu mehreren Sachbeschädigungen. Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter zerstörten eine große Trauerweide mit einer auf dem Biotopgelände vorgefundenen Axt und beschädigten einen weiteren Baum, sowie Möbelstücke an dem dortigen See. Für Hinweise, die zur Feststellung des oder der Täter führen, lobt die Eigentümergemeinschaft eine Belohnung in Höhe von 500,- Euro aus. Die Entscheidung über die Belohnung trifft die Eigentümergemeinschaft. Hinweise bitte an die Polizei Hoya, Tel. 04251934640

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell