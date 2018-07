POL-NI: Stolzenau-Exhibitionist in der Innenstadt

Nienburg (ots) - (BER)Die Polizei in Stolzenau bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Aufklärung von zwei Taten eines Exhibitionisten. Jeweils am Donnerstag, 14.06.2018, gegen 12.45 Uhr und am 28.06.2018 gegen 15.45 Uhr, zeigte sich ein bisher unbekannter Täter einem 13-jährigen Kind mit entblößtem Unterleib. Die Taten ereigneten sich in den Bereichen Feuerschicht sowie Oldemeyerstraße / Sünkenberg. Der Gesuchte ist ca. 20 Jahre alt, hat kurze schwarze Haare und eine ehr dunklere Hautfarbe, so wie sie oft bei Südeuropäern vorzufinden ist. Am Tattag 28.06. war er mit einem roten T-Shirt, einer blauen Badehose und Sandalen bekleidet. Der Mann nutzte einen Pkw unbekannter Marke, schwarz und nach Beschreibung "sportlich" wirkend. Wahrscheinlich war ein Zulassungskennzeichen "DH" angebracht. Zeugen für die beiden zurückliegenden Taten sowie Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug nimmt das Polizeikommissariat in Stolzenau unter der Telefonnummer: 05761/92060 entgegen. Die Polizei bittet ausdrücklich darum, nicht selbst tätig zu werden, sondern die Dienststelle zu informieren. Die Gefahr, dass dabei sonst möglicherweise ein Unschuldiger angegriffen wird, ist zu groß.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell