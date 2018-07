POL-PDNR: Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 04.07.2018

Rengsdorf (ots) - In der Zeit von Montag, 02.07.2018, 16:00Uhr, bis Dienstag, 03.07.2018, 07:00Uhr schlugen bislang unbekannte Täter mit einem Pflasterstein ein Fenster des Computerraumes der Astrid-Lindgren-Grundschule in Rengsdorf ein und begaben sich so in die Räumlichkeiten. Hier wurden 4 Rechner und eine Tastatur abgebaut und entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Dierdorf-Im Tatzeitraum von Montag, 02.07.2018, 19:00Uhr, bis Dienstag, 03.07.2018, 05:00Uhr wurde die Seitentür einer Bäckerei in der Königsberger Straße in Dierdorf durch bislang unbekannte Täter aufgehebelt. Die Täter gelangten in das Objekt, jedoch wurde offensichtlich nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de

