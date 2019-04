Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Exhibitionistische Handlungen an der "Rolle"

Nienburg (ots)

(bod) Am Mittwoch, 17.04.2019 gegen 15:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz am Badesee "Die Rolle" in 31582 Nienburg /Weser zu exhibitionistischen Handlungen einer männlichen Person ggü. einer 49-jährigen Nienburgerin. Der Täter soll sich u.a. mit heruntergelassener Hose der Frau gegenüber gezeigt haben. Zum Zeitpunkt des Geschehens sollen sich auf dem Parkplatz noch weitere Personen aufgehalten haben. Die Polizei bittet daher darum, dass sich Zeugen dieses Vorfall bei der Polizei in Nienbrug / Weser unter der Rufnummer 05021-9778-0 melden.

