POL-PDPS: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Waldfischbach-Burgalben (ots) - Bereits am 02.07.2018 gegen 16:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Waldfischbach zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein erheblich alkoholisierter Mann lief die Hauptstraße in Richtung Bahnhof entlang und hob hierbei mehrere Gullydeckel aus. Ein Pkw-Fahrer fuhr in einen Gully und beschädigte sich hierbei sein Fahrzeug. Ein weiterer konnte die Gefahrenstelle gerade noch rechtzeitig erkennen und ausweichen. Der 46-jährige Mann konnte von der Polizei nach der Tat vorläufig festgenommen werden, als er in einem Imbiss mehrere Gäste anpöbelte und bedrohte. Die Polizei Waldfischbach-Burgalben sucht Tatzeugen und mögliche Geschädigte, die durch die herausgehobenen Gullydeckel gefährdet oder gar geschädigt wurden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen den Mann bereits eingeleitet.

