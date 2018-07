POL-PDPS: Diebstahl eines roten Kfz-Kennzeichens

Zweibrücken (ots) - Am Freitag wurde zwischen 10:00 und 15:00 Uhr von einem Pkw, der in der Max-Planck-Straße vor dem Anwesen Nr. 14 geparkt war, das hintere Kennzeichen entwendet. Bei dem Kennzeichen handelt es sich um ein rotes, sogenanntes Händlerkennzeichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen.

