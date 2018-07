POL-PDPS: Verkehrsunfall

Pirmasens (ots) - Am 06.07.18 gegen 16:53h kam es in der Schäferstraße an der Ausfahrt des dortigen Parkhauses zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW Bora befuhr die Schäferstraße in Richtung Landauer Straße. Gleichzeitig befuhr der Fahrer eines Hyundai Tucson die Ausfahrt vom Parkhaus. Diese Örtlichkeit wird durch eine Ampelanlage geregelt. Da beide Beteiligte angaben, dass sie Grünlicht hatten, kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 9.000EUR. Vor Ort konnten keine unabhängigen Zeugen festgestellt werden. Sollte jemand den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, bitte bei der Polizei in Pirmasens melden, 06331/520-0.

