POL-PDPS: Fahrerflucht - Ford Fiesta beschädigt

Pirmasens (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 11:00 Uhr bis Mittwoch, 16:00 Uhr, wurde in der Ringstraße, beim dortigen Wendehammer, ein geparkter Ford Fiesta beschädigt. Ein wendendes Fahrzeug berührte offensichtlich den Pkw und beschädigte ein Seitenteil. So ist ein Schaden in Höhe von ca. 1200.- Euro entstanden. Ohne sich um Weiteres zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher unerkannt weiter.

