POL-PDPS: Widerstand und Drogen

Zweibrücken (ots) - Am 06.07.2018, gegen 02.30 Uhr, sollte eine männliche Person in der Fußgängerzone von Zweibrücken einer Personenkontrolle unterzogen werden. Hierbei flüchtete die Person, konnte jedoch von den Beamten eingeholt und festgehalten werden. Nachdem dem 22-jährigen jungen Mann eröffnet wurde, dass er und seine mitgeführten Sachen durchsucht werden, drohte er den eingesetzten Beamten Gewalt an und versuchte gegen diese zu schlagen. Dies konnte verhindert werden und bei der anschließenden Durchsuchung wurden mehrere Formen von Betäubungsmittel aufgefunden. Eine Strafanzeige und die Entnahme einer Blutprobe waren die Folge.

