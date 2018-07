POL-PDPS: Dreister Diebstahl

Rumbach (ots) - In den vergangenen fünf Tagen entwendeten bisher unbekannte Täter an der Anna-Quelle zwischen Rumbach und Schönau insgesamt drei behauene Sandsteine, welche in der dortigen Mauer verbaut waren. Dabei beschädigten sie auch eine der Sandsteinbodenplatten. Es ist anzunehmen, dass die/der Täter die Steine stahl, um zu Hause eigene Bauprojekte durchführen zu können.

Hinweise bezüglich des/der Täter erbittet die Polizei Dahn unter der Tel. Nr.: 06391-9160

