POL-PDPS: Unfallverursacher flüchtet

Bundenthal (ots) - Am 05.07.2018, zwischen 09.50 und 09.55 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vor einer Bäckerei in der Hauptstraße in Bundenthal einen dort geparkten Porsche Macan an der vorderen Stoßstange und flüchtete anschließend. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000,00 Euro. Vermutlich handelt es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen hellen PKW, entsprechende Lackanhaftungen konnten festgestellt werden.

Die Polizei Dahn bittet Zeugen, sich unter der Tel. Nr.: 06391-9160 zu melden.

