POL-PDPS: Unfallverursacher flüchtet

Pirmasens (ots) - Im Rehpfad, kurz vor der Einmündung in die Blocksbergstraße, wurde ein dort geparkter Skoda Octavia im Verlauf des Dienstags von einem vorbei-fahrenden Pkw beschädigt. Als der Eigentümer, gegen 17:05 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkam stellte er an der hinteren Tür der Fahrerseite, in 90 cm Höhe, eine große Delle fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800.- Euro. Unfallverursacher könnte ein größeres Fahrzeug gewesen sein. Dessen Fahrer fuhr aber nach dem Unfall unerkannt davon.

