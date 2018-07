POL-PDPS: 27-jähriger Pirmasenser demoliert Auto

Pirmasens (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 06:00 Uhr, wurde ein Mann in der Fröhnstraße beobachtet wie er einen geparkten Toyota beschädigte. Zeugen berichteten, dass der Mann auf die Motorhaube sprang und die Windschutzscheibe eintrat und auch andere Dellen ins Autoblech trat. Als die Polizei ankam, stand er noch in der Nähe des demolierten Autos. Der offensichtlich alkoholisierte und drogenbeeinflusste 27-Jährige leugnete zwar die Sachbeschädigung, seine Schuhspuren auf dem Autoblech überführten ihn jedoch. Am Toyota Corolla entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

