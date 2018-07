POL-PDPS: Grünabfall brennt

Pirmasens (ots) - Passanten meldeten am Montagabend, gegen 19:00 Uhr, einen Brand auf einem Grundstück in der Rodalber Straße. Die Polizei stellte wenig später fest, dass der Grundstückseigentümer eine größere Menge Astwerk und Grünabfälle verbrannte. Die Hitze war so groß, dass sie auch einen benachbarten Baum beschädigte. Aufgrund der heißen trockenen Witterung und der angrenzenden Wohngebäude wurde dem Eigentümer untersagt weiterhin diese Grünabfälle zu verbrennen. Die Polizei blieb so lange vor Ort bis das Feuer gelöscht war.

