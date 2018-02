POL-H: List: Gartenlaube durch Feuer zerstört

Hannover (ots) - Am späten Montagabend, 26.02.2018, gegen 21:30 Uhr, ist eine Laube der Gartenkolonie Morgensonne an der Tannenbergstraße in Brand geraten und dadurch zerstört worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein bisher unbekannter Busfahrer das Feuer in der Kolonie bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Die Brandbekämpfer konnten die in Flammen stehende Laube löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Parzellen verhindern. Allerdings wurden die Räumlichkeiten vollständig zerstört.

Heute haben Spezialisten des Zentralen Kriminaldienstes Hannover den Brandort untersucht und festgestellt, dass ein technischer Defekt an der Elektroinstallation ursächlich für das Feuer war. Den entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf 10 000 Euro. /has, st

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell