POL-H: Nachtragsmeldung! List: Gartenlaube brennt nieder - Untersuchungen abgeschlossen

Hannover (ots) - In den frühen Morgenstunden ist gestern, 25.02.2018, eine Gartenlaube am Lister Damm in Brand geraten. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Ein Zeuge hatte gegen 05:00 Uhr im Vorbeifahren Flammen und Rauch aus dem Kleingartenverein List aufsteigen sehen und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte das in Vollbrand stehende Gartenhaus zügig löschen, dessen nahezu vollständige Zerstörung jedoch nicht mehr verhindern. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand (wir haben berichtet).

Eine genaue Brandursache lässt sich aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht mehr abschließend feststellen, die Ermittler gehen nach ihren Untersuchungen von einem technischen Defekt aus, Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 6 000 Euro. /pfe, st

