POL-H: Zeugen gesucht! Steinhude: Imbissrestaurants fallen Flammen zum Opfer

Hannover (ots) - In der Nacht zu heute, 25.02.2018, sind aus bislang unbekannter Ursache Gaststätten an der Straße Neuer Winkel in Brand geraten.

Eine Anwohnerin hatte gegen 03:30 Uhr einen Knall gehört, bei Nachschau aus einem der Restaurants Flammen schlagen sehen und die Rettungskräfte alarmiert. Als die Brandbekämpfer eintrafen, standen bereits zwei der aneinander liegenden Gaststätten in Vollbrand. Zudem hatten die Flammen begonnen, auf ein drittes Lokal überzugreifen, ein weiteres war durch Rauchgasniederschläge ebenfalls bei dem Brand in Mitleidenschaft gezogen worden. Da sich die Löscharbeiten aufgrund weiterhin aufflammender Glutnester bis in den heutigen Vormittag zogen, war eine Inaugenscheinnahme durch die Polizei noch nicht möglich. Die genaue Ursache für das Feuer sowie die Schadenshöhe stehen bislang noch nicht fest. Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes werden die Imbisse in den kommenden Tagen untersuchen.

Zeugen, die Hinweise zur Ursache des Feuers geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 109-5555 beim Kriminaldauerdienst in Hannover zu melden. /pfe

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kathrin Pfeiffer

Telefon: 0511 109-1046

Fax: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell