POL-H: List: Gartenlaube brennt nieder - Die Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots) - In den frühen Morgenstunden ist heute, 25.02.2018, eine Gartenlaube am Lister Damm aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Ein Zeuge hatte gegen 05:00 Uhr im Vorbeifahren Flammen und Rauch aus der Kolonie "Trage" des Kleingartenvereins List aufsteigen sehen und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte das in Vollbrand stehende Gartenhaus zügig löschen, dessen nahezu vollständige Zerstörung jedoch nicht mehr verhindern. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Schadenshöhe sowie die Brandursache sind derzeit unklar, Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes werden in den nächsten Tagen vor Ort ihre Untersuchungen aufnehmen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, sich unter der Rufnummer 0511 109-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden. /pfe

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kathrin Pfeiffer

Telefon: 0511 109-1046

Fax: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell