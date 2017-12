Brücken (Pfalz) (ots) - B423 zwischen Schönenberg-Kübelberg und Brücken, (Heiligabend) Sonntag, 24.12.2017, gegen 17.00 Uhr Ein Gespann bestehend aus einem grauen Pkw Opel Caravan und einem Anhänger sorgte am Heiligen Abend für Aufsehen. Der Fahrzeuglenker steuerte die Fahrzeug-kombination in Richtung Brücken nach Einschätzung eines Zeugen in "abenteuerlicher" Manier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Verkehrsunfälle bekannt. Wer die auffällige Fahrweise beobachtet hat oder sogar gefährdet wurde, melde sich bitte bei der Polizei in Kusel unter Tel.: 06381 - 919-0 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de

