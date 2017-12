POL-PDKL: Einbruch in Wohn- und Geschäftsräume

Waldmohr (ots) - In der Zeit von Freitag, den 22.12.2017 gegen 09:00 Uhr bis Samstag, den 23.12.2017 gegen 23:00 Uhr wurde in der Industriestraße in Waldmohr in ein Wohn- und Geschäftsraum eingebrochen.

Die Täter verschafften sich zunächst durch Herunterdrücken des Maschendrahtzauns Zutritt zu dem Firmengelände. Durch Aufhebeln einer rückwärtig gelegenen Tür und einem seitlich am Geschäftsgebäude befindlichen Fenster gelangten die Täter zunächst in die Geschäftsräume der Firma, wo sie sämtliche Räumlichkeiten durchsuchten.

Hier öffneten sie einen Stahltresor, vermutlich mit einer Flex, und entwendeten das darin befindliche Bargeld von mehreren tausend Euro und den darin befindlichen höherwertigen Schmuck.

Anschließend traten sie die im gleichen Gebäude befindliche Wohnungstür ein und durchsuchten die gesamte Wohnung. Sie öffneten sämtliche Schränke, Kommoden, Schubladen usw.

Die Polizei Kusel bittet um sachdienliche Hinweise über die Tel.-Nr.: 06381/91 90!

