POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Schönenberg-Kübelberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, vom 22.12.2017 auf den 23.12.2017, zwischen 18:10 und 01:00 Uhr, wurde versucht in ein Wohnanwesen in der Herzogstraße in Schönenberg-Kübelberg einzubrechen.

Durch Aufhebeln der Terrassentür versuchten sich die Täter Zutritt zu dem Anwesen zu verschaffen. Hierbei wurden sie bei ihrer Tatausführung wahrscheinlich durch den im Haus anwesenden Hund gestört, weshalb sie ihr Vorhaben abbrachen.

Die Polizei Kusel bittet um sachdienliche Hinweise über die Tel.-Nr.: 06381/ 9190 !

