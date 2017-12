POL-PDKL: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Quirnbach

Quirnbach (ots) - Bislang unbekannte Täter gelangten in Abwesenheit der Bewohner am Freitag, 22.12.2017 in der Zeit von 19:30 Uhr bis 23:30 Uhr in ein Einfamilienhaus Auf Dungen in Quirnbach. Durch Aufhebeln eines Kellerfensters gelangten die Täter ins Innere und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Bargeld; hier wurden sie auch fündig und entwendeten Münzgeld aus Spardosen. Sollte hier jemand sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, bitte an die Polizei in Kusel unter 06381 - 919-0 wenden.

