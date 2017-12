POL-PDKL: Ertappte Diebe werden noch renitent

Landstuhl (ots) - Renitent gebärdeten sich zwei Besucher einer Bar in der Bahnhofstraße, als sie in der Nacht zum Freitag beim Diebstahl von Jacken erwischt wurden. Der 24-jährige Täter versuchte noch, einen Angestellten der Bar mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, könnte jedoch überwältigt und einer Polizeistreife übergeben werden. Der zweite Dieb, ein 17- jähriger Junge aus Ramstein-Miesenbach beleidigte zudem mehrmals die Polizeibeamten. Er wurde später an seine Mutter übergeben. Gegen die beiden Täter wird nun wegen Körperverletzung, Diebstahl und Beleidigung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das zuständige Jugendamt wird ebenfalls verständigt.

