POL-PDKL: Zeugen gesucht - Fahrerflucht nach Unfall

Bruchmühlbach-Miesau (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr sucht die Polizei nach einem silberfarbenen Daimler Benz A-Klasse älteren Baujahres. Dieser ist trotz Wartepflicht in eine Engstelle eingefahren, ohne dem entgegenkommenden Fahrzeugführer den Vorrang zu gewähren. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste dieser nach rechts ausweichen und stieß hierbei mit seinem rechten Vorderrad gegen den an dieser Stelle erhöhten Bürgersteig. Dabei wurde der Reifen völlig beschädigt. Der Unfallverursacher setzte unvermindert seine Fahrt fort. Die Polizei Landstuhl, Telefon 06371 - 9229 0 sucht Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können.

