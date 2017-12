POL-PDKL: Autofahrer beschädigt Verkehrsinsel und fährt weiter

Adenbach (ots) - Mercedesfahrer fährt über eine Verkehrsinsel und verliert dabei Kennzeichen. Am Donnerstagabend fuhr ein 68 jähriger Mann mit seinem Fahrzeug auf der L 382 von Odenbach nach Adenbach. Kurz vor Adenbach geriet er auf eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei eine Warnbarke und ein Verkehrsschild. Nach Zeugenaussagen stieg der Mann kurz aus seinem Fahrzeug aus, fuhr dann allerdings weiter. Beim Aufprall verlor er an seinem Auto das vordere Nummernschild. Die Streife machte sich daher auf den Weg zum Fahrzeughalterhalter. Bevor die Beamten bei ihm eintrafen, hatte er sich bereits telefonisch bei der Polizei in Lauterecken gemeldet. Insgesamt entstand beim Unfall ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Obwohl sich der Mann nachträglich telefonisch bei der Polizei gemeldet hat wird gegen ihn ermittelt. Er hätte in diesem Fall an der Unfallstelle auf die Polizei warten müssen.

