POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl Gaststätte Drei Birken in Breitenbach

Breitenbach (ots) - Im Tatzeitraum von Freitag, 22.12.2017 ab 01:25 Uhr bis 10:00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in die Gaststätte Drei Birken in der Lautenbacher Straße in Breitenbach. Dort wurden mehrere Münzgeldbehälter aufgebrochen und das darin befindliche Kleingeld entwendet. Hat jemand in der Nacht sachdienliche Beobachtungen machen können? Hinweise bitte an die Polizei in Schönenberg-Kübelberg unter 06373-822-0 oder Polizei Kusel unter 06381-919-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell