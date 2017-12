POL-PDKL: Wohnungseinbruch

Bann, Am Kahlenberg (ots) - Am Freitag, dem 22.12.2017, zwischen 18 Uhr bis 21 Uhr, wird durch unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Kahlenberg in 66851 Bann aufgehebelt. Die unbekannten Täter durchwühlten im Anschluss das Einfamilienhaus und entwendeten nach ersten Einschätzungen der Geschädigten Diebesgut im Wert von ca. 850,-EUR. Täterhinweise erbittet die Polizeiinspektion Landstuhl unter der Tel.:06371/9229-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell