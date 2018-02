POL-H: Zeugenaufruf! Bundesautobahn (BAB) 2: 52-jähriger Lkw-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hannover (ots) - Heute Vormittag, 26.02.2018, hat ein Sattelzug-Fahrer auf der BAB 2 bei Lehrte-Ost bei einem Spurwechsel einen Unfall mit einem Verletzten verursacht, bevor er geflüchtet ist.

Der 52-Jährige war mit seinem MAN zwischen den Anschlussstellen Hämelerwald und Lehrte-Ost in Richtung Dortmund unterwegs gewesen. Gegen 11:00 Uhr scherte der Fahrer des weißen Sattelzuges mit polnischem Kennzeichen bei einem Spurwechsel vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen vor dem MAN ein und bremste ab. Der 52-Jährige konnte trotz einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr mit seinem 7,5-Tonner auf den Sattelzug auf. Dabei wurde er in seinem Führerhaus eingeklemmt und leicht verletzt. Nachdem er aus dem Fahrzeug befreit worden war, transportierte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Sattelzuges verlangsamte nach dem Zusammenstoß zunächst, fuhr dann jedoch weiter. Die Schadenshöhe am 7,5-Tonner beläuft sich auf rund 15 000 Euro. Die BAB 2 war in Richtung Dortmund bis zirka 13:20 Uhr zunächst voll-, anschließend teilgesperrt, es kam zu erheblichem Rückstau.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrer, dessen Sattelzug oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 109-1888 beim Verkehrsunfalldienst Hannover zu melden. /pfe, has

