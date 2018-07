POL-PDPS: Leichtverletzte bei Unfall

Pirmasens (ots) - In der Bottenbacher Straße, kurz vor dem Zubringer zur L 600, kam es am Donnerstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Als die Fahrerin eines Mercedes abbremsen musste, weil ein anderer Pkw nach rechts abbog, bemerkte dies der nachfahrende Fahrer eines Citroen nicht rechtzeitig und fuhr dem Mercedes ins Heck. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Außerdem verletzte sich die Fahrerin des Mercedes im Nackenbereich und Hüftbereich.

