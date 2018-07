POL-LB: Böblingen: Fahrzeugbrand; Böblingen: Einbruch in Spielhalle; Jettingen: Alkoholunfall

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: Fahrzeugbrand

Mit ausgebranntem Motorraum musste am Mittwochnachmittag ein Seat in der Tübinger Straße abgeschleppt werden. Die 18-jährige Fahrerin war in Richtung Innenstadt unterwegs, sah zunächst eine Warnleuchte aufleuchten und kurz darauf Qualm aus dem Motorraum aufsteigen. Die 28-Jährige konnte ihr Auto unverletzt verlassen und die sofort alarmierte Feuerwehr Böblingen löschte den Brand rasch.

Böblingen: Einbruch in Spielhalle

Vermutlich drei bislang unbekannte Täter sind am frühen Donnerstagmorgen gegen 04:30 Uhr in eine Spielhatte in der Stuttgarter Straße eingebrochen. Während einer von ihnen Schmiere stand machten sich seine beiden Komplizen an den Spielautomaten zu schaffen und ließen daraus eine noch unbekannte Menge Bargeld mitgehen. Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, zu melden.

Jettingen: Alkoholunfall

Vermutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 41-jähriger Autofahrer, der am Mittwochabend gegen 22:20 Uhr mit seinem Ford von der Albstraße auf den Fußweg in Richtung Rathaus fuhr. Dabei fuhr er einen Absperrpfosten um und setzte seine Fahrt bis zu einem Parkplatz fort, wo er seinen Wagen abstellt und zu Fuß weiterging. Nachdem eine Zeugin die Polizei verständigt hatte, machte eine Streifenbesatzung den 41-Jährigen zu Hause ausfindig und stellte bei ihm deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Er musste zur Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

