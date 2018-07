POL-LB: Verkehrsunfälle in Grafenau und Sindelfingen

Ludwigsburg (ots) - Grafenau: Verkehrsunfallflucht

Das Polizeirevier Sindelfingen, Telefon 07031/697-0, sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch gegen 20:00 Uhr auf der Kreisstraße 1064 zwischen Grafenau und Maichingen ereignete. Der 20 Jahre alte Lenker eines Mercedes befuhr die Kreisstraße in Fahrtrichtung Maichingen. Hinter ihm befand sich der bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Mini mit Böblinger Kennzeichen, der plötzlich zum Überholen ausscherte. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam der Unbekannte immer weiter nach rechts und zwang dadurch den 20-Jährigen zum Ausweichen. Beim Gegenlenken brach das Heck des Mercedes aus und er stieß gegen die Leitplanke. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Dessen ungeachtet machte sich der Fahrer des Mini aus dem Staub.

Sindelfingen: Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte und einen Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall der sich am Mittwoch gegen 17:40 Uhr auf der Hanns-Martin-Schleyer-Straße ereignete. Ein 27 Jahre alter Renault-Fahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt die Schadenwasenstraße, bremste ab und ordnete sich links ein um abzubiegen. Die nachfolgende 73-jährige Fahrerin eines Mercedes übersah dies mutmaßlich und fuhr auf den Renault auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 27-Jährige und seine 29-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

