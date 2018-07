POL-LB: Tamm: 81 Jahre alte Seniorin beraubt

Ludwigsburg (ots) - Eine 81 Jahre alte Seniorin wurde am Mittwoch gegen 13.40 Uhr im Bereich des Bahnhofs Tamm Opfer eines Raubes. Die Frau hatte sich zuvor in Ludwigsburg am Schillerplatz bei einer Bankfiliale einen vierstelligen Bargeldbetrag auszahlen lassen und war anschließend mit der S-Bahn nach Tamm gefahren. Als sie in Tamm aus der Bahn ausgestiegen war und in Richtung "Alter Weg" gehen wollte, näherte sich der unbekannte Täter von hinten und riss ihr die Handtasche aus der Hand. Die Seniorin rief um Hilfe und wolte sofort die Verfolgung aufnehmen, stürzte jedoch und konnte dem Räuber nicht weiter folgen. Derzeit liegt keine Beschreibung des Täters vor. Bei der geraubten Handtasche handelt es sich um eine dunkelblaue Lederhandtasche, in der sich der Geldbeutel der Frau, persönliche Dokumente sowie ein Schlüsselbund mit einem kleinen Stoffbärenanhänger befanden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich zu melden.

