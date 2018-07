POL-LB: BAB 81/Rottenburg am Neckar: Unfall führt zu Rückstau

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich weil er seine Geschwindigkeit nicht den vorherrschenden Wetterbedingungen anpasste, war ein 58 Jahre alter Sprinter-Fahrer am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in einen Unfall zwischen den Anschlussstellen Rottenburg am Neckar und Herrenberg verwickelt. Auf der regennassen Fahrbahn verlor der Mann die Kontrolle über seinen Transporter, mit dem er auf der linken Spur unterwegs war. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Mittelschutzplanke und schleuderte dann zurück über die Fahrspuren in den rechts verlaufenden Grünstreifen. Während der Unfallaufnahme mussten der rechte Fahr- und Standstreifen gesperrt werden. Der Transporter wurde abgeschleppt. Gegen 13.30 Uhr waren die Maßnahmen an der Unfallstelle beendet. Es entstand ein Rückstau von mehreren Kilometern.

