POL-LB: Verkehrsunfälle in Möglingen und Kornwestheim

Ludwigsburg (ots) - Möglingen: Verkehrsunfallflucht

Mutmaßlich beim Vorbeifahren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr einen am Straßenrand in der Goethestraße geparkten Audi im Bereich des vorderen linken Kotflügels und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 07154/1313-0, entgegen.

Kornwestheim: Verkehrsunfall mit verletztem Mädchen

Eine Neunjährige wurde am Mittwoch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, nachdem sie gegen 17:30 Uhr in der Bahnhofstraße in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde und sich dabei verletzte. Zunächst hielt sich das Kind auf dem Gehweg der Bahnhofstraße gegenüber dem Bahnhof auf und lief zwischen zwei geparkten Fahrzeugen durch. Zeugen zufolge blieb das Mädchen kurz stehen, sprang dann jedoch plötzlich auf die Fahrbahn. Dort wurde sie vom stadteinwärts fahrenden Mercedes eines 53-Jährigen und stürzte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Bahnhofstraße kurze Zeit gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell