Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen: Exhibitionist aufgetreten

Als Exhibitionist ist ein bislang unbekannter Mann am Dienstagnachmittag gegen 14:35 Uhr gegenüber einem 14-jährigen Mädchen in der Unterführung beim Pfarrwiesengymnasium aufgetreten. Bei Erkennen des Mannes rannte das Mädchen sofort davon. Der Unbekannte war zwischen 40 und 50 Jahren alt, von mitteleuropäischer Erscheinung, hatte dunkle Haare und trug eine Brille. Zur Tatzeit trug er ein rotes T-Shirt und eine dunkelbraune Hose und hatte einen schwarzen Rucksack sowie ein schwarzes Fahrrad dabei. Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, zu melden.

A 8 / Sindelfingen: Unfallflucht

Der unbekannte Fahrer eines vermutlich schwarzen Kombi hat am Mittwoch gegen 13:55 Uhr an der Überleitung von der A 81 auf die A 8 in Richtung Karlsruhe einen Verkehrsunfall verursacht und sich aus dem Staub gemacht. Er war vom Beschleunigungsstreifen auf die Durchgangsfahrbahn gefahren und hatte dabei den 34-jährigen Fahrer eines Sprinter zum Ausweichen nach links gezwungen. Dabei stieß der Sprinter gegen den auf der linken Spur fahrenden Audi eines 23-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand rund 5.000 Euro Sachschaden. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion, Tel. 0711/6869-0, in Verbindung zu setzen.

