Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebischer Sternsammler

Obernkirchen (ots)

(ma)

In der Obernkirchener Bergamtstraße wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag an drei geparkten Pkw Mercedes die Mercedessterne abgebrochen und entwendet.

Der diebische Souvenirsammler zerkratzte darüber hinaus an einem der betroffenen Mercedes die linke Fahrzeugseite vom Kotflügel bis zur Fahrertür.

