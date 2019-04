Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190404-2: Geldbörse im Supermarkt entwendet - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei junge Frauen (25/28) haben am Mittwoch (03. April) gegen 16:15 Uhr die Geldbörse einer 63-jährigen Frau in einem Supermarkt am Kölner Ring gestohlen.

Die 63-Jährige befand sich vor der Obsttheke des Supermarktes. An ihrem Einkaufswagen hing ihre Handtasche. Plötzlich bemerkte sie, wie eine Frau in ihre Handtasche griff, die Geldbörse an sich nahm und diese an eine zweite Frau weiterreichte. Gemeinsam mit einem Zeugen (24) gelang es der 63-Jährigen, das Duo im Eingangsbereich festzuhalten. Polizisten nahmen die beiden Frauen zwecks Identitätsfeststellung mit zu einer Wache und leiteten Strafverfahren ein. Die Geldbörse erhielt die 63-Jährige vor Ort wieder zurück. Die Polizei appelliert: Lassen Sie Ihre Tasche niemals, auch nicht für kurze Zeit, unbeaufsichtigt und unverschlossen! Das gilt insbesondere an Orten, an denen fremde Menschen in Ihrer Nähe sind. Dieben genügt ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit. (nh)

