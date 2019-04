Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190404-1: Unbelehrbar zum nächsten Strafverfahren - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Gegen einen 34-Jährigen, der erst Ende März aus der Haft entlassen wurde, laufen neue Ermittlungen hinsichtlich eines Auto- und Kennzeichendiebstahls.

Streifenbeamte erkannten am Mittwoch (03. April) um 10:00 Uhr auf dem Weg zu einem Einsatz in der Köln-Aachener-Straße einen polizeibekannten 34-Jährigen, der ihnen in einem VW Golf entgegen kam. Sie suchten im Anschluss seine Anschrift auf. Dort stand der von ihm zuvor benutzte Wagen. Beim Datenabgleich stellte sich heraus, dass das Auto am 25. März in Bergheim in der Oleanderstraße und die angebrachten Kennzeichen am 08. März von einem abgestellten Wagen in der Straße "Im Wohnpark" entwendet wurden. Beides stellten die Beamten sicher. Damit konfrontiert machte der 34-Jährige keine Angaben. Er konnte den Beamten keine Fahrerlaubnis aushändigen und stand deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nach der Blutprobenentnahme vernahm ihn zur Sache ein Kriminalbeamter. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (bm)

