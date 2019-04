Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190403-4: Verdächtige auf Gelände eines Campingausstellers - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Nachtzeit zwei maskierte Männer im Bereich der Vorgebirgsstraße sahen.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens sah am Mittwoch (03. April) um 02:40 Uhr auf dem Überwachungssystem zwei maskierte Männer auf dem umzäunten Ausstellungsgelände eines Campingunternehmens in der Vorgebirgsstraße. Er sprach die Männer über Außenlautsprecher an und informierte die Polizei. Zusammen mit einem Diensthund suchten Polizisten das Gelände ab. Weder an den dort ausgestellten Wohnwagen, noch am Gebäude selbst fanden sie Aufbruchspuren. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen unbekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu beiden Männern machen können. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 23 in Brühl zu melden. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell