Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190403-1: Tatverdächtiger von Kamera gefilmt - Öffentlichkeitsfahndung - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei fahndet mit einem Bild aus einer Videoaufzeichnung nach einem Mann und bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitag (14. Dezember) versuchte mindestens ein unbekannter Täter vergeblich in ein Einfamilienhaus in der Schulze-Delitzsch-Straße einzubrechen, um dort Wertgegenstände zu entwenden. Auf einem Bild aus einer Videoaufzeichnung (siehe Anlage) ist ein Mann zu sehen, der das Grundstück am 14. Dezember um 00:20 Uhr mit einem Gegenstand in der rechten Hand betreten hat. Die Polizei erhofft sich von der Veröffentlichung des Fotos Anhaltspunkte, die zur Ermittlung des Tatverdächtigen führen. Das Kriminalkommissariat 13 führt die Ermittlungen. Zeugen, die die Person auf dem Bild erkennen, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

