Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190402-2: Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr- Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 45-jähriger Autofahrer ist am Dienstag (02. April) gegen 08:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Der 45-jährige Mann aus Elsdorf fuhr mit seinem Kleinwagen auf der Desdorfer Straße in Richtung Elsdorf. Vor einer Kuppe und beginnender Linkskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 45-Jährige tödliche Verletzungen und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Den 30-jährigen LKW-Fahrer aus Elsdorf brachte man vorsorglich in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber landete an der Einsatzstelle. Der Kleinwagen sowie die Sattelzugmaschine waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei informierte die Angehörigen beider Unfallbeteiligten. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an. (wp)

