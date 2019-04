Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190401-5: Zeugin vereitelte Einbruch- Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Sonntag (31. März) einen Dieb auf dem Grundstück an der Laurentiusstraße bemerkt. Die Polizei bittet um Mithilfe. Die Zeugin bemerkte um 0:25 Uhr einen Bewegungsmelder im Garten eines Hauses. Sie sah einen Unbekannten, der dort an der Kellertreppe des Hauses stand. Als er sie ebenfalls bemerkte, flüchtete er aus dem Garten zur Grundstücksvorderseite in unbekannte Richtung. Die Zeugin verständigte die Polizei. Zur Tatausführung kam der Einbrecher nicht. Der Täter war 20 bis 22 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hatte blonde, kurze Haare und trug zur Tatzeit eine dunkle Hose, die möglicherweise seitlich einen weißen Streifen aufwies. Zudem war er mit einer roten oder braunen Jacke und schweren, dunklen Schuhen bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell