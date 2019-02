Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und hohem Sachschaden

Zweibrücken (ots)

Am 14.02.2019 gegen 10.00 Uhr kam es an einem Fiat Idea, der von einem 86-jährigen Mann auf der A 8 in Richtung Saarland gesteuert wurde, kurz vor der Ausfahrt ZW-Ernstweiler zu einer Reifenpanne. Der Fahrer hielt auf dem Seitenstreifen an, betätigte die Warnblinkanlage und stieg aus seinem Fahrzeug aus, als sich von hinten eine 43-jährige Frau mit ihrem Hyundai i20 näherte und auf den auf dem Seitenstreifen haltenden Pkw auffuhr. Durch den Aufprall wurden beide Pkw so stark beschädigt (jeweils ca. 10.000 EUR Sachschaden), dass sie abgeschleppt werden mussten. Zudem wurden zwei Elemente der Seitenschutzplanke beschädigt. Die 43-jährige Fahrerin klagte über Schmerzen am Oberkörper, die vermutlich durch den ausgelösten Airbag verursacht werden. Der 86-jährige Fahrer blieb unverletzt.

