Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190401-3: Diebe stehlen kompletten LKW- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (29./30. März) einen LKW gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der LKW der Marke MAN stand auf einem Firmengelände auf der Heisenbergstraße. Dort hatte ein Mitarbeiter ihn am Freitag um 17:00 Uhr abgestellt. Am Samstagmorgen um 09:00 Uhr stellte ein weiterer Mitarbeiter fest, dass Unbekannte den unbeladenen LKW von dem Gelände gestohlen hatten. Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit einem weißen LKW mit dem amtlichen Kennzeichen BM-PB334 und der gelben Aufschrift "Hasenkamp" in dem fraglichen Zeitraum bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell