Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190401-2: Lkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitag (29. März) hat ein Lkw auf der Kölner Straße einen Radfahrer touchiert und leicht verletzt. Der Lkw setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort.

Gegen 14:45 Uhr fuhr ein 38-jähriger Radfahrer auf der Kölner Straße in Richtung Köln. Der unbekannte Lkw, der ebenfalls in Richtung Köln unterwegs war, näherte sich von hinten und touchierte den Radfahrer. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er kam für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der Lkw setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht den Lkw-Fahrer und bittet diesen, sich zu melden. Zeugen, die den weißen Lkw mit Anhänger und ausländischem Kennzeichen gesehen haben, werden ebenfalls gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell